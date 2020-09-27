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REGNUM
REGNUM

В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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URA.Ru

Зюганов предложил ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

URA.Ruвчера в 15:07
Российская газета

МЭР опубликовало прогноз роста тарифов на электричество

Российская газета26 сентября в 10:08
Известия

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Известиявчера в 23:29
ТАСС

Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для россиян

ТАСС26 сентября в 11:30
РИА Новости

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5 процентов

РИА Новости26 сентября в 10:25
RT на русском

Минэкономразвития опубликовало прогноз по индексации цен на электроэнергию

RT на русскомвчера в 05:05
Интерфакс

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Интерфакс26 сентября в 09:23

Вооруженные силы Карабаха уничтожили 14 БПЛА Азербайджана

БПЛА и бронетехнику применяют вооруженные силы Азербайджана для атаки на позиции вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха), 27 сентября сообщает пресс-служба военного ведомства республики Арцах.
ИА Красная Веснавчера в 06:29

Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Интерфаксвчера в 11:15
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известиявчера в 20:40
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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