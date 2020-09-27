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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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URA.Ru

Зюганов предложил ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

URA.Ruвчера в 15:07
Интерфакс

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Интерфакс26 сентября в 09:23
Известия

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Известиявчера в 23:29
ТАСС

Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для россиян

ТАСС26 сентября в 11:30
РИА Новости

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5 процентов

РИА Новости26 сентября в 10:25
Российская газета

МЭР опубликовало прогноз роста тарифов на электричество

Российская газета26 сентября в 10:08
RT на русском

Минэкономразвития опубликовало прогноз по индексации цен на электроэнергию

RT на русскомвчера в 05:05

Неработающие пенсионеры в 2021 году получат новую выплату

«Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2021 году будет доведена до уровня 10 107 рублей, ее получат более 162 тысяч жителей Московской области», — приводит издание слова министра соцразвития Подмосковья Ирины Фаевской.
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V-kosmose.com26 сентября в 13:58
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Вокруг ТВвчера в 03:56

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Эхо Москвы20:05