В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%
Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
Подробнее о событии
Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5 процентов
РИА Новости26 сентября в 10:25
Минэкономразвития опубликовало прогноз по индексации цен на электроэнергию
RT на русскомвчера в 05:05