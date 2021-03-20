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Российская газета

Кабмин одобрил упрощение получения части налоговых вычетов

Законопроект, сообщает сайт кабмина, меняет порядок вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение ипотечных процентов и по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.В источнике
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С чего всё началось

Кабмин одобрил упрощение получения части налоговых вычетов

Правительство на прошедшем в четверг заседании одобрило поправки в Налоговый кодекс, упрощающие получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов.
Российская газета07:01

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Кабмин упростил получение части налоговых вычетов

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