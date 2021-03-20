Кабмин одобрил упрощение получения части налоговых вычетов
Законопроект, сообщает сайт кабмина, меняет порядок вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение ипотечных процентов и по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.В источнике
С чего всё началось
Кабмин одобрил упрощение получения части налоговых вычетов
Правительство на прошедшем в четверг заседании одобрило поправки в Налоговый кодекс, упрощающие получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов.
Российская газета07:01
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Правительство завтра рассмотрит вопрос упрощенного налогового вычета
ИА Красная Весна17 марта в 18:44