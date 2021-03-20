Румменигге исключил уход Флика в сборную Германии этим летом

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что главный тренер команды Ханс-Дитер Флик не перейдет на работу в сборную Германии, которую летом покинет Йоахим Лёв.Я сказал Флику, что мы очень довольны им. Нужно довести до конца то, что мы согласовали в контракте.