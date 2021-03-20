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Кабмин РФ одобрил упрощение получения части налоговых вычетов

Правительство России рассмотрело и одобрило поправки к проекту закона, который упрощает получение налогоплательщиками инвестиционных и имущественных налоговых вычетов. Одобренная норма закона намного упрощает механизм, регулирующий данный сегмент налогообложения.В источнике
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С чего всё началось
Законопроект, сообщает
 сайт кабмина, меняет порядок вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение ипотечных процентов и по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Подробнее о событии

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