Кабмин РФ одобрил упрощение получения части налоговых вычетов
Правительство России рассмотрело и одобрило поправки к проекту закона, который упрощает получение налогоплательщиками инвестиционных и имущественных налоговых вычетов. Одобренная норма закона намного упрощает механизм, регулирующий данный сегмент налогообложения.В источнике
С чего всё началось
Законопроект, сообщает
сайт кабмина, меняет порядок вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение ипотечных процентов и по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.