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Кабмин РФ одобрил законопроект о совершенствовании исполнения бюджетов

Принятый правительством закон «О совершенствовании исполнения бюджетов» повысит прозрачность системы управления доходами и источников финансирования дефицита бюджета. Такого мнения придерживается министр финансов России Антон Силуанов, передает пресс-служба ведомства.В источнике
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Кабмин РФ одобрил законопроект о совершенствовании исполнения бюджетов

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