с чего всё началось

Ранее СМИ писали, что ставку для людей с высоким доходом могут увеличить с 13 до 15 процентов. Правительство России не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках в России Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы. 410

Финансы Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. 1,9K

Общество Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение В ряде российских регионов в воскресенье, 21 июня, можно будет наблюдать редкое кольцеобразное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария. 465

Кино Создатели «Зверополиса» снимут мультфильм о бразильских волшебниках Авторы мультфильма студии Walt Disney «Зверополис» Джаред Буш и Байрон Ховард работают над новой анимационной картиной, действие которой будет происходить в Бразилии.

Происшествия Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «суицидальных мыслях» актера Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с изданием "Собеседник" опроверг сообщения о том, что Ефремов пытался покончить с собой, подчеркнув, что артист психически очень уравновешенный человек. 145

Шоу-бизнес Венцеслав Венгржановский хочет получить развод от «сумасшедшей» жены Звезда "Дома-2" Венцеслав Венгржановский планирует развестись со своей женой Дарьей, на которой он женился три месяца назад.

Общество ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР. 294

Культура Федор Добронравов уволился из театра Сатиры из-за коронавируса В России 7889 новых зараженных коронавирусом COVID-19 По словам представителя пресс-службы, из-за пандемии коронавируса актер не доиграл спектакли театра, в которых был занят. 108

Происшествия В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.

Политика Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 37

Футбол «Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России Петербургский "Зенит" разгромил московский ЦСКА в матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Шоу-бизнес Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов. 55

Политика Путин рассказал, чем занимается в свободное время Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.

Происшествия В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали. 180

Шоу-бизнес У больной раком Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия Знаменитая актриса идет на поправку, у нее наметилась ремиссия и даже экспериментальное лечение, на которое готова была решиться семья знаменитости, не понадобилось. 105