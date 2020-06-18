Экономика
ТК ЗвездаКабмин РФ опроверг обсуждение повышения НДФЛ для богатых
Ранее СМИ писали, что ставку для людей с высоким доходом могут увеличить с 13 до 15 процентов. Правительство России не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
Читать в источнике
Оценить5,8K
с чего всё началось
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.ТАСС18 июня в 02:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество
Кадыров заступился за чеченцев, участвовавших в беспорядках в Дижоне
ФАН 19 июня в 19:55
Происшествия
В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
Спасатели нашли одного погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 04:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в России
Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы.
РИА Новости вчера в 18:16
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 19 июня в 06:30
Общество
На западе Германии установили первый памятник Ленину
Lenta.ru вчера в 16:16
Общество
Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение
В ряде российских регионов в воскресенье, 21 июня, можно будет наблюдать редкое кольцеобразное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.
РИА Новости вчера в 21:59
Футбол
«Бетис» после поражения от «Атлетика» уволил главного тренера
Московский Комсомолец вчера в 22:59
Кино
Создатели «Зверополиса» снимут мультфильм о бразильских волшебниках
Авторы мультфильма студии Walt Disney «Зверополис» Джаред Буш и Байрон Ховард работают над новой анимационной картиной, действие которой будет происходить в Бразилии.
News.ru 02:33
Экономика
Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru вчера в 19:31
Армия и оружие
ВСУ за сутки 7 раз нарушили перемирие в ДНР
Киевские каратели за минувшие сутки раз открывали огонь по ДНР.
Новостной фронт 02:43
Футбол
«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Российская газета вчера в 17:09
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «суицидальных мыслях» актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с изданием "Собеседник" опроверг сообщения о том, что Ефремов пытался покончить с собой, подчеркнув, что артист психически очень уравновешенный человек.
РИА Новости 02:04
Общество
Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 03:59
Шоу-бизнес
Венцеслав Венгржановский хочет получить развод от «сумасшедшей» жены
Звезда "Дома-2" Венцеслав Венгржановский планирует развестись со своей женой Дарьей, на которой он женился три месяца назад.
Pravda.Ru 04:40
Общество
ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа
Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело 19 июня в 04:26
Культура
Федор Добронравов уволился из театра Сатиры из-за коронавируса
В России 7889 новых зараженных коронавирусом COVID-19 По словам представителя пресс-службы, из-за пандемии коронавируса актер не доиграл спектакли театра, в которых был занят.
Национальная служба новостей вчера в 13:00
Происшествия
В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля
Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала новую стрижку
Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета вчера в 05:25
Политика
Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 04:43
Здоровье
В Кировской области заразились коронавирусом еще 47 человек
В Кировской области коронавирусом заразились еще 47 человек.
ГТРК Вятка 04:26
Единоборства
Двое судей отдали Волкову четвёртый и пятый раунды боя с Блэйдсом
Третий судья увидел преимущество Волкова только в пятом раунде.
RT на русском 01:36
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России
Петербургский "Зенит" разгромил московский ЦСКА в матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
В Миннеаполисе один человек погиб и 11 пострадали при стрельбе
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, один человек погиб и 11 пострадали в результате стрельбы в районе Хеннепин.
RT на русском 04:25
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Политика
Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала в США «значительный интерес», заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РБК вчера в 14:02
Шоу-бизнес
У больной раком Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия
Знаменитая актриса идет на поправку, у нее наметилась ремиссия и даже экспериментальное лечение, на которое готова была решиться семья знаменитости, не понадобилось.
Вечерний курьер вчера в 06:12
Политика
Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона
Газета.Ru вчера в 22:54
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 02:59