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Экономика

Кабмин РФ планирует сократить программу льготного кредитования бизнеса

Кабмин уже подготовил соответствующий документ. По данным "Известий", будут пересмотрены ряд условий программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Суммы максимальных займов снизятся, а сроки финансирования на пополнение оборотных средств сократят в три раза.В источнике
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С чего всё началось

На острие маржа: субсидии банкам на кредиты МСП намерены урезать

Согласно проекту постановления кабмина (есть у «Известий»), субсидирование банков на выдачу дешевых денег строительным компаниям и риелторам предлагается снизить втрое, максимальную сумму займа для микро- и малого бизнеса — урезать с 2 млрд до 200 млн и 500 млн соответственно, сроки финансирования на пополнение оборотных средств — сократить с 3 лет до 1 года.
Известия17:01

Подробнее о событии

СМИ узнали о планах урезать программу льготных кредитов малому бизнесу

Forbes03:34

СМИ узнали о плане урезать программу льготных кредитов для малого бизнеса

РБК01:47

В Минэкономразвития напомнили о льготной поддержке для самозанятых

Российская газетавчера в 13:31

«Известия»: кабмин разработал проект об ужесточении льготной программы кредитов МСП

ТАСС23:53

Утро России. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Как нацпроект поддерживает предпринимателей

Вести.Ru22:18

На острие маржа: субсидии банкам на кредиты МСП намерены урезать

Известия17:01

Правительство намерено сократить программу льготного кредитования бизнеса

Коммерсантъ01:36
Интересное

Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров

Корабли ВМС США в Персидском заливе открыли предупредительный огонь после того, как к ним приблизились корабли военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР), сообщили в Пентагоне.
РИА Новости17:18