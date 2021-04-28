Кабмин РФ планирует сократить программу льготного кредитования бизнеса
Кабмин уже подготовил соответствующий документ. По данным "Известий", будут пересмотрены ряд условий программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Суммы максимальных займов снизятся, а сроки финансирования на пополнение оборотных средств сократят в три раза.В источнике
С чего всё началось
На острие маржа: субсидии банкам на кредиты МСП намерены урезать
Согласно проекту постановления кабмина (есть у «Известий»), субсидирование банков на выдачу дешевых денег строительным компаниям и риелторам предлагается снизить втрое, максимальную сумму займа для микро- и малого бизнеса — урезать с 2 млрд до 200 млн и 500 млн соответственно, сроки финансирования на пополнение оборотных средств — сократить с 3 лет до 1 года.
Известия17:01