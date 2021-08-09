Скорость интернета Илона Маска достигла уровня широкополосного доступа

Спутниковый интернет Илона Маска Starlink уже демонстрирует высокую скорость, но как оказалось это не предел, так как недавно в Канаде, Новой Зеландии и Великобритании спутниковый интернет по скорости передачи данных обошел наземных провайдеров.