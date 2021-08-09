На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется открыть крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики – от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.
Согласно новому исследованию ученых из университета Хельсинки (Финляндия) физическая активность защищает детей от негативного воздействия использования гаджетов, предотвращая развитие ожирения в позднем подростковом возрасте.
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink уже демонстрирует высокую скорость, но как оказалось это не предел, так как недавно в Канаде, Новой Зеландии и Великобритании спутниковый интернет по скорости передачи данных обошел наземных провайдеров.