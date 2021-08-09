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Кабмин РФ подготовил проект концепции развития водородной энергетики

Правительство России подготовило проект концепции развития водородной энергетики в стране.
RT на русском
Планируется создать три территориальных производственных кластера.
Lenta.ru
Северо-западный будет специализироваться на экспорте водорода в страны Европы и реализации мер по снижению углеродного следа экспортно ориентированных предприятий.
АК&М
На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется открыть крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики – от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.
ПРАЙМ

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