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ФАН
ФАН

Кабмин РФ подтвердил, что выплатит средства на детей от 3 до 7 лет

Правительство РФ подтвердило выделение денежных средств регионам и Байконуру на выплаты детям от трех до семи лет. Сообщение об этом появилось на сайте Кабинета министров. Стало известно, что субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Министерство труда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС27 августа в 01:03
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Правительство РФ выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

ИА Красная Весна03:37
ТАСС

Адыгея получит дополнительно 227 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

ТАССвчера в 04:57
ФедералПресс

Правительство выделило регионам деньги для выплат на детей до семи лет

ФедералПресс03:45
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости03:30
URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ru03:24
Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Факты04:54
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБК27 августа в 04:05

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости04:11
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Факты27 августа в 00:51
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