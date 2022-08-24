В поручении говорится, что правительство должно обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей родителям школьников в возрасте от 6 до 18 лет, которые проживают на территории ЛНР и ДНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях Украины.