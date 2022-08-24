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Кабмин РФ поможет достроить свыше 100 кораблей

Правительство России выделит 7 млрд рублей на разработку, создание и внедрение наиболее важного судового оборудования российского производства.
ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в кораблестроении, сообщает пресс-служба кабмина.
Национальная служба новостей
Для замещения импортных компонентов отечественными понадобится еще 22 млрд рублей.
Аргументы и Факты
«Важно все средства использовать максимально эффективно. Разработка каждой единицы оборудования обязательно должна завершаться серийным производством с дальнейшим внедрением», — отметил Мишустин.
REGNUM

Подробнее о событии

На разработку судового оборудования правительство РФ выделит 7 млрд рублей
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Кабмин выделил 7 млрд рублей на создание оборудования для гражданских судов
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Мишустин: на разработку судового оборудования будет выделено 7 млрд рублей
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Правительство выделит семь миллиардов рублей на разработку судового оборудования в 2022 году
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Кабмин РФ поможет достроить свыше 100 кораблей
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Кабмин выделит 7 млрд рублей на разработку российского судового оборудования
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