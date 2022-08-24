«На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет (предположительно, Ми-2), в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолета», — сообщил Бондаренко.
Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк незадолго до предполагаемого совершения преступления арендовала гараж, представившись при этом Юлей и показав собственнику казахстанский паспорт, сообщает РЕН ТВ.
Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками, пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.
Компания Chery вышла в лидеры на российском рынке среди китайских автопроизводителей, делится данными «Автостат», а самой популярной моделью стал недорогой кроссовер Tiggo 4. Марка Omoda появится в России раньше, чем планировалось.
В поручении говорится, что правительство должно обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей родителям школьников в возрасте от 6 до 18 лет, которые проживают на территории ЛНР и ДНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях Украины.