Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПравительство поддержит сферы общепита и услуг

Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.
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Кабмин РФ поручил проработать господдержку общепита

Известия02:35

Правительство разработает меры поддержки сферы общепита и услуг

Московский Комсомолец02:11

Правительство поддержит сферы общепита и услуг

Газета.Ru01:43

Власти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости

Интерфакс01:57

Кабмин срочно затребовал план поддержки сферы общественного питания и услуг

News.ru01:54

Дистанционная работа, отмена развлечений, поставка тестов в регионы: новый пакет мер от кабмина

Вести.Ru01:59

Кабмин поручил проработать господдержку общепита и владельцев коммерческой недвижимости

ТАСС01:16
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Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей

Президент попросил россиян воспользоваться выходными и остаться дома, не выходя на улицу без необходимости.
Ryazpressa.ru вчера в 09:34
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Футбол

Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду

ProstoProSport вчера в 23:47
Общество

Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Сегодня, 25 марта, Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за пандемии коронавируса, но с сохранением зарплат.
Вологда Регион вчера в 09:57
Общество

Сенатор Людмила Нарусова находится в самоизоляции из-за коронавируса

Решение о самоизоляции из-за эпидемии коронавируса приняла член Совета Фередации РФ Людимила Нарусова, 26 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
Красная весна 02:45
Наука

Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус

Ученые из уханьской вирусологической лаборатории создали ещё в 2015 году коронавирус.
Русская Планета вчера в 07:26
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
РБК вчера в 19:09
Здоровье

Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
News.ru вчера в 10:35
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Наука

Разработан новый маркер, который облегчит диагностику шизофрении

Группа ученых разработала новый маркер, который поможет медикам в постановке диагноза.
Rusargument вчера в 15:41
Общество

Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт

Сочи, Краснодарский край, 26 марта 2020, 09:54 — REGNUM Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов на время воздержаться от посещения города-курорта.
REGNUM 02:54
Общество

Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
РИА Новости 01:36
Здоровье

ВОЗ признала бесполезность самоизоляции в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Чемпионат 03:17
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом

В заключении певица предположила, что вирус смертельный не для всех, однако очень коварный и опасный.
OAnews вчера в 13:51
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Сегодня скончалась известная советская и российская актриса Инна Макарова.
Европейско-Азиатские новости вчера в 08:30
Происшествия

В Минобороны подтвердили падение самолета на Кубани

Сообщается, что полет был выполнен без боекомплекта. К месту крушения самолета отправились специалисты поисково-спасательной службы.
Бизнес-газета вчера в 14:15
Общество

Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

Мойка78 вчера в 06:18
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском вчера в 04:55
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $30

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
ТАСС вчера в 18:20
Общество

Кабмин поручил перевести большинство чиновников на удалённую работу

Правительство России поручило федеральным органам исполнительной власти с 27 марта перевести максимальное число сотрудников на удалённую работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 02:24
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море

Попытавшиеся войти без предупреждения в воды Чёрного моря два ракетных фрегата НАТО, оказались ошеломлены, когда на входе в Чёрное море их уже встречал российский военный корабль.
Avia.pro вчера в 23:32
Происшествия

Жительницу Липецка оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

Суд оштрафовал жительницу Липецка за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 16:58
Здоровье

В Прикамье уже 5 человек заразились коронавирусом

По информации оперативного штаба, в Пермском крае зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом.
В курсе.ру вчера в 05:15
Армия и оружие

Индия купит у России истребители МиГ-35 вместо французских Rafale

Франция остановила производство авиастроительной компании Dassault Aviation, которая создает истребители Rafale для Индии.
iReactor вчера в 10:42
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
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