Коронавирус
Газета.RuПравительство поддержит сферы общепита и услуг
Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.
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Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей
Президент попросил россиян воспользоваться выходными и остаться дома, не выходя на улицу без необходимости.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Футбол
Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду
Общество
Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Сегодня, 25 марта, Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за пандемии коронавируса, но с сохранением зарплат.
Общество
Сенатор Людмила Нарусова находится в самоизоляции из-за коронавируса
Решение о самоизоляции из-за эпидемии коронавируса приняла член Совета Фередации РФ Людимила Нарусова, 26 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
Наука
Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус
Ученые из уханьской вирусологической лаборатории создали ещё в 2015 году коронавирус.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Происшествия
СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
Здоровье
Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски
Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Наука
Разработан новый маркер, который облегчит диагностику шизофрении
Группа ученых разработала новый маркер, который поможет медикам в постановке диагноза.
Общество
Мэр Сочи призвал туристов не приезжать на курорт
Сочи, Краснодарский край, 26 марта 2020, 09:54 — REGNUM Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов на время воздержаться от посещения города-курорта.
Общество
Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
Здоровье
ВОЗ признала бесполезность самоизоляции в борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом
В заключении певица предположила, что вирус смертельный не для всех, однако очень коварный и опасный.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Сегодня скончалась известная советская и российская актриса Инна Макарова.
Происшествия
В Минобороны подтвердили падение самолета на Кубани
Сообщается, что полет был выполнен без боекомплекта. К месту крушения самолета отправились специалисты поисково-спасательной службы.
Общество
Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $30
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
Общество
Кабмин поручил перевести большинство чиновников на удалённую работу
Правительство России поручило федеральным органам исполнительной власти с 27 марта перевести максимальное число сотрудников на удалённую работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии
Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море
Попытавшиеся войти без предупреждения в воды Чёрного моря два ракетных фрегата НАТО, оказались ошеломлены, когда на входе в Чёрное море их уже встречал российский военный корабль.
Происшествия
Жительницу Липецка оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе
Суд оштрафовал жительницу Липецка за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом.
Здоровье
В Прикамье уже 5 человек заразились коронавирусом
По информации оперативного штаба, в Пермском крае зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Индия купит у России истребители МиГ-35 вместо французских Rafale
Франция остановила производство авиастроительной компании Dassault Aviation, которая создает истребители Rafale для Индии.
Здоровье
В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом
Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.