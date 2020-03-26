Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей Сегодня, 25 марта, Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за пандемии коронавируса, но с сохранением зарплат.

Общество Сенатор Людмила Нарусова находится в самоизоляции из-за коронавируса Решение о самоизоляции из-за эпидемии коронавируса приняла член Совета Фередации РФ Людимила Нарусова, 26 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

Наука Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус Ученые из уханьской вирусологической лаборатории создали ещё в 2015 году коронавирус.

Общество В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Здоровье ВОЗ признала бесполезность самоизоляции в борьбе с коронавирусом Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $30 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.

Общество Кабмин поручил перевести большинство чиновников на удалённую работу Правительство России поручило федеральным органам исполнительной власти с 27 марта перевести максимальное число сотрудников на удалённую работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.