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Пульс Хакасии

Кабмин РФ расширил возможности фонда защиты дольщиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее возможности федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.В источнике
Пульс Хакасии
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Как обманутому дольщику получить компенсацию

Парламентская газета08:20

Правительство расширило полномочия Фонда дольщиков по достройке домов

РИА Новости02:50

Мишустин расширил возможности Фонда защиты прав дольщиков

Российская газета03:49

Правительство расширило возможности Фонда защиты прав дольщиков

Известия03:11

Кабмин РФ расширил возможности фонда защиты дольщиков

Пульс Хакасии02:51

Фонд защиты дольщиков расширил возможности помощи обманутым гражданам

Вести.Ru06:00

Мишустин утвердил новые условия достройки проблемных домов

REGNUM02:44
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РФПИ ожидает завершения регистрации «Спутника V» в Индии

"РФПИ подтверждает, что в ближайшее время ожидает рекомендации Комитета предметных экспертов (SEC) Центральной организации по контролю за стандартами на лекарственные средства (CDSCO) Индии об одобрении использования российской вакцины Sputnik V против коронавируса в Индии", - говорится в распространенном сегодня сообщении Российского фонда прямых инвестиций.
Российская газета08:11