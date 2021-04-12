РФПИ ожидает завершения регистрации «Спутника V» в Индии

"РФПИ подтверждает, что в ближайшее время ожидает рекомендации Комитета предметных экспертов (SEC) Центральной организации по контролю за стандартами на лекарственные средства (CDSCO) Индии об одобрении использования российской вакцины Sputnik V против коронавируса в Индии", - говорится в распространенном сегодня сообщении Российского фонда прямых инвестиций.