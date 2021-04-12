"РФПИ подтверждает, что в ближайшее время ожидает рекомендации Комитета предметных экспертов (SEC) Центральной организации по контролю за стандартами на лекарственные средства (CDSCO) Индии об одобрении использования российской вакцины Sputnik V против коронавируса в Индии", - говорится в распространенном сегодня сообщении Российского фонда прямых инвестиций.
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой помочь Украине вступить в Североатлантический альянс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал CNN.
В авиакомпании S7, после решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, решили приостановить рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня, а также ожидают официальной информации о порядке вывоза россиян.