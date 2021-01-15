Кабмин РФ рассмотрит запрет на покупку банков государством
Правительство РФ рассмотрит законопроект, который был доработан Минэкономразвития, о запрете государству покупать финансовые активы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил близкий к кабмину источник.В источнике
С чего всё началось
Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством
Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ).
РБКвчера в 23:00
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