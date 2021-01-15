Правительство РФ рассмотрит законопроект, который был доработан Минэкономразвития, о запрете государству покупать финансовые активы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил близкий к кабмину источник.

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С чего всё началось Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ). РБК вчера в 23:00