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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Кабмин РФ рассмотрит запрет на покупку банков государством

Правительство РФ рассмотрит законопроект, который был доработан Минэкономразвития, о запрете государству покупать финансовые активы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил близкий к кабмину источник.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством

Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ).
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