Общество

Вести.RuВести.RuСнят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок

Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
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Правительство России сняло запрет на экспорт масок и средств индивидуальной защиты

Комсомольская правда03:54

Правительство РФ сняло запрет на экспорт средств защиты

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Правительство РФ сняло ограничения на вывоз масок и защитных костюмов

Интерфакс02:51

Правительство сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок

Москва 2402:47

Правительство РФ сняло запрет на вывоз медицинских масок

Национальная служба новостей03:11
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