Коронавирус
Газета.RuКабмин РФ выделил 5,1 млрд рублей для медиков, борющихся с COVID-19
В марте 2020 года правительство утвердило выделение 10,2 млрд рублей медработникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения COVID-19. Согласно постановлению кабмина от 2 апреля, из этой суммы регионам выделяется 5,11 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Правительство России утвердило межбюджетные трансферты регионам на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с вирусом COVID-19.Коммерсантъ02:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на поддержку врачей, борющихся с коронавирусом
Комсомольская правда03:00
Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку медиков в регионах
Общественное телевидение России02:42
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 04:15, Ашберн
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Два новых случая коронавируса выявили в Крыму
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
Еще 601 человек заразился коронавирусом в России. Всего 4149 случаев
В России подтвердили 601 новый случай заражения коронавирусом.
Политика
Антикризисные меры: опубликован перечень поручений президента России
Москва, 3 апреля 2020, 10:44 — REGNUM По итогам совещания с членами правительства России, состоявшегося 17 марта 2020 года, президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений.
Политика
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Братиславы
Министерство обороны России рассекретило документы об освобождении Братиславы, столицы Словакии, от фашистских захватчиков в 1945 году.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Общество
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения
Сегодня, 3 апреля, свой день рождения отмечает актриса Анастасия Заворотнюк.
Политика
В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности
Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Энергетика
Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов
Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса
Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
Общество
«Избыточную» информацию о ФСБ могут перестать публиковать в интернете
В пояснительной записке к проекту написано, что это касается избыточной информации и сведений, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности .
Здоровье
Более 4500 человек болеют пневмонией в Алтайском крае
Напомним, 31 марта в целях защиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера губернатором Алтайского края Виктором Томенко подписан указ, вводящий в нашем регионе режим самоизоляции.
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Происшествия
В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали за взятку вице-губернатора Кировской области
Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по подозрению во взятке.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Киев собирается попросить Москву вывезти украинцев из Непала
Украина из-за ситуации с международными ограничительными мерами, принятых из-за коронавируса, рассматривает возможность обращения с официальной нотой в Министерство иностранных дел России для организации вывоза ее граждан из Непала.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Общество
Главный инфекционист ФМБА назвал сроки окончания вспышки коронавируса
Вспышка коронавирусной инфекции в России закончится к лету, но перед этим стране предстоит пройти через пик распространения вируса, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Авто
Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа
Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Здоровье
Швеция отказывается вводить жесткий карантин из-за пандемии COVID-19
Швеция осталась единственной страной в Европе, где не введены жесткие меры карантина на фоне пандемии коронавируса.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Шоу-бизнес