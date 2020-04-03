Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКабмин РФ выделил 5,1 млрд рублей для медиков, борющихся с COVID-19

В марте 2020 года правительство утвердило выделение 10,2 млрд рублей медработникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения COVID-19. Согласно постановлению кабмина от 2 апреля, из этой суммы регионам выделяется 5,11 млрд рублей.
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с чего всё началось
Правительство России утвердило
 межбюджетные трансферты регионам на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с вирусом COVID-19.
Коммерсантъ02:44

Подробнее о событии

Кабмин направит более 10 млрд рублей на поддержку медиков в регионах

News.ru03:26

Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на поддержку врачей, борющихся с коронавирусом

Комсомольская правда03:00

Правительство выделило регионам 5,1 млрд рублей на выплаты медработникам

Коммерсантъ02:44

Кабмин РФ выделил 5,1 млрд рублей для медиков, борющихся с COVID-19

Газета.Ru02:48

Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку медиков в регионах

Общественное телевидение России02:42

Распределены трансферты между субъектами РФ на поддержку медработников, оказывающих медицинскую помощь зараженным коронавирусом и лицам из групп риска

Глас Народа02:17

Регионы получат более 5 млрд рублей на поддержку медиков, борющихся с коронавирусом

ТАСС02:29
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