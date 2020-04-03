с чего всё началось

В марте 2020 года правительство утвердило выделение 10,2 млрд рублей медработникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения COVID-19. Согласно постановлению кабмина от 2 апреля, из этой суммы регионам выделяется 5,11 млрд рублей.

Кабмин РФ выделил 5,1 млрд рублей для медиков, борющихся с COVID-19

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Политика Антикризисные меры: опубликован перечень поручений президента России Москва, 3 апреля 2020, 10:44 — REGNUM По итогам совещания с членами правительства России, состоявшегося 17 марта 2020 года, президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений.

Политика В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.

Здоровье В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.

Общество «Избыточную» информацию о ФСБ могут перестать публиковать в интернете В пояснительной записке к проекту написано, что это касается избыточной информации и сведений, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности .

Здоровье Более 4500 человек болеют пневмонией в Алтайском крае Напомним, 31 марта в целях защиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера губернатором Алтайского края Виктором Томенко подписан указ, вводящий в нашем регионе режим самоизоляции.

Политика Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Политика Киев собирается попросить Москву вывезти украинцев из Непала Украина из-за ситуации с международными ограничительными мерами, принятых из-за коронавируса, рассматривает возможность обращения с официальной нотой в Министерство иностранных дел России для организации вывоза ее граждан из Непала.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество Главный инфекционист ФМБА назвал сроки окончания вспышки коронавируса Вспышка коронавирусной инфекции в России закончится к лету, но перед этим стране предстоит пройти через пик распространения вируса, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

Единоборства Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.