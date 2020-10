Последнее десятилетие стало рекордно теплым в Атлантике за 3000 лет

Последние 10 лет стали самыми теплыми в истории температур на поверхности Атлантического океана за три тысячи лет, доказали ученые в исследовании, опубликованном 12 октября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.