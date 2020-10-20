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Первый Севастопольский
Первый Севастопольский

Кабмин РФ выделил около 904 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам

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ГТРК Мурман
Средства на социальные доплаты будут выделены непосредственно из федерального бюджета. Около 904 миллионов рублей будут направлены в 12 регионов России в качестве социальной доплаты неработающим пенсионерам. Данное распоряжение было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 20 октября.В источнике
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РИА Новости

Правительство выделило средства на социальные доплаты пенсионерам

РИА Новостивчера в 02:20
Известия

Правительство России выделило почти 904 млн рублей на соцдоплаты пенсионерам

Известиявчера в 02:34
Российская газета

Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам

Российская газетавчера в 02:23
РБК

Правительство выделит регионам более 900 млн руб. на доплаты пенсионерам

РБКвчера в 04:25
Газета.Ru

Правительство выделило почти 904 млн рублей на выплаты пенсионерам

Газета.Ruвчера в 02:19
ТАСС

Кабмин направит более 900 млн рублей на социальные доплаты неработающим пенсионерам

ТАССвчера в 02:19
Долг.рф

На соцдоплаты пенсионерам направят 903,8 млн рублей

Долг.рфвчера в 02:08

В Волгоградском онкодиспансере появилась современная операционная

Современный операционный блок открылся после реконструкции в Волгоградском областном онкологическом диспансере в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
В Волгоградском онкодиспансере появилась современная операционная
РИА Новостивчера в 08:04

Последнее десятилетие стало рекордно теплым в Атлантике за 3000 лет

Последние 10 лет стали самыми теплыми в истории температур на поверхности Атлантического океана за три тысячи лет, доказали ученые в исследовании, опубликованном 12 октября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
ИА Красная Весна18 октября в 11:01

США изучают возможность переброски войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику

Соединенные Штаты рассматривают варианты переброски части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе.
ТАСС19:07

Армянские войска устроили азербайджанцам котел в районе Худаферинского водохранилища

По информации армянской стороны, несколько подразделений ВС Азербайджана оказались под перекрестным огнем армянских стрелков и артиллеристов, и понесли чувствительные потери в живой силе.
Аргументы неделивчера в 11:48

Ереван обвинил Баку в применении авиации и артиллерии на севере Карабаха

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские вооруженные силы используют на севере Карабаха авиацию и артиллерию, а бои на южном направлении продолжаются.
Военное деловчера в 03:24

В Московской области начали действовать новые запреты из-за коронавируса

Воробьев 12 октября заявил, что к 1 ноября число коек для пациентов с COVID-19 планируется увеличить до 15 тыс. С 8 октября в Московской области регистрируют ежедневно более 400 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК18:00

Глава Вологодской области подтвердил гибель гендиректора АО «Дед Мороз» в ЧП с вертолетом

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил соболезнования в связи с гибелью своего бывшего заместителя, а затем генерального директора АО "Дед Мороз" Олега Васильева.
ТАССвчера в 11:49

Huawei запустил российские продажи флагманского ноутбука MateBook X со скидкой

Напомним, что еще 20 октября Huawei привезла в Россию первый Windows-ноутбук с чувствительным к силе нажатия тачпадом - MateBook X. Однако лишь сейчас производитель запустил российские продажи флагманского ноутбука.
Ferraвчера в 10:03