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Первый Севастопольский
Первый Севастопольский

Кабмин РФ выделил около 904 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам

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ГТРК Мурман
Средства на социальные доплаты будут выделены непосредственно из федерального бюджета. Около 904 миллионов рублей будут направлены в 12 регионов России в качестве социальной доплаты неработающим пенсионерам. Данное распоряжение было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 20 октября.В источнике
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Правительство выделило почти 904 млн рублей на выплаты пенсионерам

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Правительство России выделило почти 904 млн рублей на соцдоплаты пенсионерам

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