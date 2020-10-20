Кабмин РФ выделил около 904 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
Средства на социальные доплаты будут выделены непосредственно из федерального бюджета. Около 904 миллионов рублей будут направлены в 12 регионов России в качестве социальной доплаты неработающим пенсионерам. Данное распоряжение было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 20 октября.В источнике
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Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
Российская газетавчера в 02:23