Средства на социальные доплаты будут выделены непосредственно из федерального бюджета. Около 904 миллионов рублей будут направлены в 12 регионов России в качестве социальной доплаты неработающим пенсионерам. Данное распоряжение было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 20 октября.

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