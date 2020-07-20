Экономика
Будущее России. Национальные проектыКабмин РФ выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК
Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил в понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Поляков занимал этот пост с 2017 года. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев приехал в Анапу с рабочим визитом.
Газета.Ru 16:18
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Кино
Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»
Компания Disney выбрала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel.
News.ru 03:58
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Здоровье
Что случилось за день. Главные новости РБК
Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.
РБК 12:28
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру 13:44
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия 18:37
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Происшествия
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
RT на русском 17:15
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как сообщают российские автодилеры, новая модель автомобиля Volkswagen Arteon приходит на смену Passat CC.
Anonsens 21:47
Космос
На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»
Специалисты устранили неисправность, возникшую при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур.
РБК 12:40
Экономика
Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Коммерсантъ 01:38
Технологии
Илон Маск назвал преимущества чипирования
О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
URA.Ru 16:38
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Экономика
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса COVID-19
Ученые выяснили, что коронавирус боится ультрафиолета. Как сообщает ToDay News Ufa, открытие принадлежит итальянским ученым.
ToDay News Ufa 00:32
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости 11:34
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru 21:00
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
В Алтайском крае ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер
В крае днем, 21 июля, ожидаются дожди, местами по югу сильные ливневые дожди, грозы, град, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Глас Народа 15:42
Экономика
Акции втягиваются в конкуренцию
Биржи расширяют борьбу за клиентов Вслед за Московской биржей, которая объявила о запуске в августе торгов иностранными бумагами, прежде специализировавшаяся на них Санкт-Петербургская биржа обещает начать торговать российскими акциями.
Коммерсантъ 17:52
Армия и оружие
Вызов Су-57: «Тайфуны» НАТО получат секретный радар
По плану Королевские ВВС получат истребители с секретными радарами Captor-E в середине 2020-х годов.
Утро.ru 08:24
Общество
В Омской области продлили режим повышенной готовности до 4 августа
Штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области продлил режим повышенной готовности до 4 августа, а масочный режим - до 1 сентября.
ТАСС 07:55