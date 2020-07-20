Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил в понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Кабмин РФ выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК

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