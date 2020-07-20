Экономика
Будущее России. Национальные проектыКабмин РФ выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК
Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил в понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Армия и оружие
В Черном море начались международные военные учения Sea Breeze
Киев, 20 июля 2020, 15:45 — REGNUM В акватории Чёрного моря в двадцатый раз начались международные учения Sea Breeze.
REGNUM 08:45
Авто
Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition
Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage.
Letnews.ru вчера в 03:09
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Напомним, что «Краснодар» уже пересекал пролив в 2017 году, но тогда подлодка шла в сопровождении кораблей британского Королевского флота.
Evo-rus.com 09:10
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия
Фильм состоит из фрагментов проповедей отца Сергия, проводимых им обрядов экзорцизма, интервью с бывшими послушниками Среднеуральского женского монастыря.
iReactor 06:49
Политика
Самарец Михаил Дегтярев назначен врио главы Хабаровского края
В понедельник, 20 июля, уроженец Самарской области, депутат Государственной думы Михаил Дегтярев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
ГТРК Самара 08:13
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
По словам представителей Телегина и Пелагеи, суд заслушал доводы и в связи с тем, что были запрошены определенные документы, перенес заседание на 11 августа.
РИА Новости 10:16
Космос
Интересные факты о космическом телескопе Хабла
Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери".
KM.ru 18 июля в 15:01
Футбол
Радимов назвал «комичными» жалобы «Спартака» на судейство
Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер второй команды клуба Владислав Радимов отреагировал на слова собственника московского «Спартака» Леонида Федуна, который недоволен работой судей на матчах его команды.
RT на русском 12:56
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе Крицюка
РИА Новости 11:55
Происшествия
В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка
Дмитровский городской суд Подмосковья арестовал мужчину, избивавшего своего двухлетнего пасынка.
ТАСС 09:50
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Экономика
ФАС считает возможным отказаться от предельной стоимости техосмотра
Федеральная антимонопольная служба РФ считает возможным проработать отказ от установления предельного размера платы за техосмотр машин в пользу механизма рыночного ценообразования, сообщил РИА Новости представитель ФАС.
РИА Новости 12:34
Армия и оружие
В Ливии провели испытания старого советского «Термита»
Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит».
Lenta.ru вчера в 18:08
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние".
Российская газета 08:56
Футбол
«Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России
Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Матч ТВ 09:36