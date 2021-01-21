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БИЗНЕС Online
БИЗНЕС Online

Кабмин РФ выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на муку и хлеб

В России на сдерживание цен на муку и хлеб выделят более 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.В источнике
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URA.Ru

Мишустин объявил о заморозке цен на хлеб и муку

URA.Ruвчера в 05:22
ТАСС

Кабмин выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб

ТАССвчера в 05:40
Коммерсантъ

Правительство выделит более 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на хлеб

Коммерсантъвчера в 05:40
РБК

Кабмин выделит более 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на муку и хлеб

РБКвчера в 06:45
RT на русском

В России на сдерживание цен на муку и хлеб выделят 4,5 млрд рублей

RT на русскомвчера в 05:18
Вести.Ru

Кабмин выделит более 4,5 млрд руб на сдерживание цен на муку и хлеб

Вести.Ruвчера в 05:15
News.ru

Кабмин выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на муку и хлеб

News.ruвчера в 05:10

Белый дом подтвердил намерение продлить ДСНВ на пять лет

Администрация президента США Джо Байдена выступает за продление российского-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на максимально возможный срок.
Газета.Ru16:47