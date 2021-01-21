В России на сдерживание цен на муку и хлеб выделят более 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

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