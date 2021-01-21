БИЗНЕС OnlineКабмин РФ выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на муку и хлебВ России на сдерживание цен на муку и хлеб выделят более 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеТВ ЦентрPiter.tvАБНРЕН ТВВместе-РФДума ТВДождьМИР 24МИР 24ГородовойРЕН ТВPiter.tvПодробнее о событииМишустин объявил о заморозке цен на хлеб и мукуURA.Ruвчера в 05:22Кабмин выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлебТАССвчера в 05:40Правительство выделит более 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на хлебКоммерсантъвчера в 05:40Кабмин выделит более 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на муку и хлебРБКвчера в 06:45В России на сдерживание цен на муку и хлеб выделят 4,5 млрд рублейRT на русскомвчера в 05:18Кабмин выделит более 4,5 млрд руб на сдерживание цен на муку и хлебВести.Ruвчера в 05:15Кабмин выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на муку и хлебNews.ruвчера в 05:10Показать ещёОценить156КомментироватьПоделиться