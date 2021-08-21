Будьте в Плюсе

Кабмин России анонсировал создание свободной налоговой зоны на Курилах

Полпред президента на Дальнем Востоке уточнил, что правительство планирует увеличить темпы освоения Курильских островов в ближайшие пять лет.
Говорит Москва
Точные цифры пока обсуждаются, заключил Трутнев.
РИА Новости
- Не просто будут сняты ставки налогов, но и у тех предприятий и людей, которые будут осуществлять инвестиционную коммерческую деятельность, не возникнет самого обязательства платежей налогов.
Комсомольская правда
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить предложения по созданию особого налогового режима на Курилах.
РИА Новости

С чего всё началось

Трутнев заявил о планах создать на Курилах практически полный офшор
Ранее Трутнев заявил, что правительство планирует увеличить темпы освоения Курильских островов в ближайшие пять лет, в том числе за счет создания там свободной налоговой зоны.
РБК23:00

Подробнее о событии

Трутнев рассказал о планах снять налоги для инвесторов на Курилах
RT на русском01:50
Вице-премьер Трутнев: на Курилах планируют создать свободную налоговую зону, близкую к офшору
РИА Новости01:45
Вице-премьер Трутнев заявил о планах создать «практически офшор» на Курилах
Lenta.ru23:50
Трутнев: На Курилах могут отменить проверки коммерческой деятельности
Российская газета00:50
Трутнев заявил о планах создать на Курилах практически полный офшор
РБК23:00
Трутнев рассказал о планах создать на Курилах практически полный офшор
РЕН ТВ22:24
Трутнев сообщил о возможной отмене проверок коммерческой деятельности на Курилах
ТАССвчера в 11:02

Интересное

Президент Путин примет участие в церемонии поднятия флага в Парке Победы на Поклонной горе

Президент РФ Владимир Путин в День флага, 22 августа, в Парке Победы на Поклонной горе примет участие в торжественной церемонии поднятия флага России, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:10