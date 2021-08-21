Говорит МоскваКабмин России анонсировал создание свободной налоговой зоны на КурилахПолпред президента на Дальнем Востоке уточнил, что правительство планирует увеличить темпы освоения Курильских островов в ближайшие пять лет.Говорит МоскваТочные цифры пока обсуждаются, заключил Трутнев.РИА Новости- Не просто будут сняты ставки налогов, но и у тех предприятий и людей, которые будут осуществлять инвестиционную коммерческую деятельность, не возникнет самого обязательства платежей налогов.Комсомольская правдаНа прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить предложения по созданию особого налогового режима на Курилах.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКНародные новостиЭкономика сегодняПятый каналИА Красная ВеснаРусская ПланетаAmur.lifeТелеканал 360°Life.ruФАНDeita.ruГазета.RuZnak.comDaily StormРЕН ТВZAB.RUИнфо24С чего всё началосьТрутнев заявил о планах создать на Курилах практически полный офшорРанее Трутнев заявил, что правительство планирует увеличить темпы освоения Курильских островов в ближайшие пять лет, в том числе за счет создания там свободной налоговой зоны.РБК23:00Подробнее о событииТрутнев рассказал о планах снять налоги для инвесторов на КурилахRT на русском01:50Вице-премьер Трутнев: на Курилах планируют создать свободную налоговую зону, близкую к офшоруРИА Новости01:45Вице-премьер Трутнев заявил о планах создать «практически офшор» на КурилахLenta.ru23:50Трутнев: На Курилах могут отменить проверки коммерческой деятельностиРоссийская газета00:50Трутнев заявил о планах создать на Курилах практически полный офшорРБК23:00Трутнев рассказал о планах создать на Курилах практически полный офшорРЕН ТВ22:24Трутнев сообщил о возможной отмене проверок коммерческой деятельности на КурилахТАССвчера в 11:02Показать ещёОценить412Поделиться