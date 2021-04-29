Кабмин России поручил проработать снижение объёма экспорта гречихи
«Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в текущем году», — говорится на сайте кабмина по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.В источнике
С чего всё началось
«Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в текущем году», — говорится
на сайте кабмина по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.