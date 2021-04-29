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Кабмин России поручил проработать снижение объёма экспорта гречихи

«Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в текущем году», — говорится на сайте кабмина по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.В источнике
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С чего всё началось

«Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в текущем году», — говорится
 на сайте кабмина по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.

Подробнее о событии

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