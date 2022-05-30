Российское правительство одобрило предложение Министерства иностранных дел России расторгнуть меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ.
Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством США, — сказано
Право аренды на объект культурного наследия федерального значения "Конюшенное ведомство" по льготной программе "Рубль за метр" в результате торгов получила московская компания "Бахчасарай", следует из данных торговой площадки.