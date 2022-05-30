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Кабмин России расторг меморандум о взаимопонимании с США в сфере культуры

Российское правительство одобрило предложение Министерства иностранных дел России расторгнуть меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ.
RT на русском
Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством США, — сказано
 в тексте документа.
News.ru
Меморандум был подписан в Москве 2 сентября 1998 года.
ТВ Центр
Также американское правительство установило запрет для своих граждан и компаний на предоставление российским фирмам услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга.
Реальное время

Подробнее о событии

Правительство РФ расторгло меморандум о взаимопонимании с США в сфере культуры
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Правительство расторгло меморандум о сотрудничестве с США в сфере культуры
РИА Новости11:35
Кабмин России расторг меморандум о сотрудничестве с США в области культуры и СМИ
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Правительство России расторгло меморандум о взаимопонимании с США в сфере культуры
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Кабмин России расторг меморандум о взаимопонимании с США в сфере культуры
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