Российское правительство одобрило предложение Министерства иностранных дел России расторгнуть меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ.
Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством США, — сказано
Законодатели согласились пересмотреть ее дело в прошлом году после того, как любопытные школьники из восьмого класса средней школы Северного Андовера стали продвигать ее дело и исследовали законодательные шаги, необходимые для оправдания ее имени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.