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Кабмин России расторг меморандум о взаимопонимании с США в сфере культуры

Российское правительство одобрило предложение Министерства иностранных дел России расторгнуть меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ.
RT на русском
Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством США, — сказано
 в тексте документа.
News.ru
Документ предполагал сотрудничество, в частности, в организации выставок и театральных постановок, распространении учебников, фильмов и книг.
НТВ
Также американское правительство установило запрет для своих граждан и компаний на предоставление российским фирмам услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга.
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