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Кабмин России возместил Росавиации операционные расходы

Правительство России выделило Росавиации деньги на возмещение операционных расходов в условиях давления санкций стран Запада.
Газета.Ru
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
РИА Новости
В правительстве уточнили, что деньги выделили из резервного фонда страны и направят в адрес российских авиакомпаний, которые осуществляют грузовые перевозки.
Газета.Ru
19 мая стало известно, что Росавиация выберет компании для выплаты субсидий на поддержку полётов по России.
RT на русском

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