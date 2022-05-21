Более 50 человек погибли в марте в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов в городе Кременная в ЛНР, пожар произошел из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство внутренних дел республики.
"В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте дипведомства.