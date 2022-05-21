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Кабмин России выделил Росавиации средства на возмещение операционных расходов

Российское правительство выделило Росавиации средства на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия.
RT на русском
Как уточнили в кабмине, средства выделены из резервного фонда для отечественных авиакомпаний, которые осуществляют грузовые перевозки.
Life.ru
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Согласно сообщению, решение о выделении средств Росавиации было принято на заседании правительства 19 мая.
ИА Красная Весна

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Росавиация получила господдержку на возмещение операционных расходов
ФАН10:21
Правительство возместит Росавиации операционные расходы в условиях санкций
Life.ru10:02
Кабмин России выделил Росавиации средства на возмещение операционных расходов
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