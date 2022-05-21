Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука (против них в России возбуждено уголовное дело).
"В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте дипведомства.
Обращаясь к студентам Санкт-Петербургской духовной академии, предстоятель Русской православной церкви призвал их, как и всех верующих, не поддаваться "упадническим настроениям" в сегодняшнее непростое время и тем более не ставить под сомнение свою веру.