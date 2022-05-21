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Кабмин России выделил Росавиации средства на возмещение операционных расходов

Российское правительство выделило Росавиации средства на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия.
RT на русском
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
РИА Новости
В правительстве уточнили, что деньги выделили из резервного фонда страны и направят в адрес российских авиакомпаний, которые осуществляют грузовые перевозки.
Газета.Ru
19 мая стало известно, что Росавиация выберет компании для выплаты субсидий на поддержку полётов по России.
RT на русском

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Правительство возместит Росавиации операционные расходы в условиях санкций
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