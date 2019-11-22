Энергетика
РИА НовостиКабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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с чего всё началось
«Поэтому сейчас правительство совместно с «Нафтогазом» нарабатывает решение, согласно которому с 1 января людям предложат определённую страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона», — сказал Оржель «24 каналу».RT на русском21 ноября в 11:07
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Кабмин Украины планирует предложить гражданам покупать газ по страховой цене
Life.ru21 ноября в 17:57
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