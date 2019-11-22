Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

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