Многие опасаются, что в случае их провала тарифы для граждан вырастут. Однако правительство приняло решение гарантированно защитить украинцев от проявлений и последствий возможных колебаний цены на газ этой зимой.

Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан

Политика Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.

Космос На МКС починили сломанный туалет Туалет в американском сегменте МКС, вышедший из строя в ночь на среду, починили.

Происшествия В Ираке протестующие подожгли здание иранского консульства Протестующие подожгли здание иранского консульства на юге Ирака, передает ТАСС. Инцидент произошел в среду, 27 ноября, в городе Эн-Наджаф.

Политика Ушаков не исключил отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский могут провести двустороннюю встречу в Париже, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков 27 ноября.

Политика Михаил Шеремет прокомментировал решение Apple по Крыму Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что американская компания Apple устранила ошибки, связанные с территориальной принадлежностью Крыма, так как не хочет потерять российский рынок сбыта.

Политика Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.

Футбол Бригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком» Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.

Авто Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.

Баскетбол Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.

Авто Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.

Общество Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.