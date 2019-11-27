Энергетика
Экономика сегодняКабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан
Многие опасаются, что в случае их провала тарифы для граждан вырастут. Однако правительство приняло решение гарантированно защитить украинцев от проявлений и последствий возможных колебаний цены на газ этой зимой.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:10, Вашингтон
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
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Елизавета Туктамышева — о четверном прыжке: «Все ты можешь»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала видео, на котором выполняет четверной тулуп.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
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Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
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«Вегас» выставил российского нападающего Зыкова на драфт отказов
Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков выставлен на драфт отказов.
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На МКС починили сломанный туалет
Туалет в американском сегменте МКС, вышедший из строя в ночь на среду, починили.
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После ВАР «Интер» вместо гола получил пенальти в свои ворота
После использования ВАР главный арбитр матча Шимон Марчиняк отменил гол, так как увидел, что атака «Интера» началась с нарушения в своей штрафной.
Происшествия
В Ираке протестующие подожгли здание иранского консульства
Протестующие подожгли здание иранского консульства на юге Ирака, передает ТАСС. Инцидент произошел в среду, 27 ноября, в городе Эн-Наджаф.
Армия и оружие
В Китае: Истребитель J-31 версии 2.0 существенно превосходит Су-57 по малозаметности
В ролике отмечается, что презентация посвящена J-31 (FC-31) версии 2.0.
Политика
Ушаков не исключил отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже
Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский могут провести двустороннюю встречу в Париже, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков 27 ноября.
Политика
Михаил Шеремет прокомментировал решение Apple по Крыму
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что американская компания Apple устранила ошибки, связанные с территориальной принадлежностью Крыма, так как не хочет потерять российский рынок сбыта.
Политика
Партия Порошенко призвала отказаться от прямых поставок газа из России
Партия "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых поставок газа в страну из России.
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Футбол
Бригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком»
Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Армия и оружие
На Украине заявили о китайском «кинжале в спину» России
Что касается Китая, то это вообще для России не щит, а потенциальный кинжал в спину.
Баскетбол
Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации
Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Футбол
«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
«Барселона» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Наука
Люди с первой группой крови заболевают раком чаще всего
Исследователи озвучили самую уязвимую перед раком группу крови человека.
Авто
Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией
Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.