Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняКабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан

Многие опасаются, что в случае их провала тарифы для граждан вырастут. Однако правительство приняло решение гарантированно защитить украинцев от проявлений и последствий возможных колебаний цены на газ этой зимой.
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Правительство Украины озвучило фиксированную цену на газ до 1 мая 2020 года

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Власти Украины пообещали не поднимать цены на газ из-за отсутствия поставок

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ФАН09:26

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RT на русском09:07

Кабмин Украины: цена на газ в случае прекращения поставок из РФ повышаться не будет

ТАСС08:52
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:10, Вашингтон
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