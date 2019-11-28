Энергетика
REGNUMГончарук: «Каждый украинец будет защищен от колебания цены на газ»
Гончарук заверил, что в этом вопросе у кабмина есть полное взаимопонимание с компанией «Нафтогаз Украины». Премьер не объяснил, о каком именно решении идет речь и как будет работать механизм защиты.
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Общество
В РФ отменили обязательную сертификацию лекарств
В России изменились правила поступления лекарств на рынок. С 29 ноября медикаменты будут доставлять в аптеки с одобрения Росздравнадзора.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе
25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.
Общество
Правительство одобрило законопроекты о реформе надзора за бизнесом
Законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их исполнение, одобрены правительством.
Футбол
Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича
Болельщики «Мальме» продолжают выражать недовольство тем фактом, что нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского «Хаммарбю».
Биатлон
Фрацшер выиграл спринт этапа Кубка IBU в Шушене, Стрельцов — восьмой
В норвежском Шушене стартовал первый этап Кубка IBU, в рамках которого мужчины пробежали спринт.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее, чем 28 ноября.
Происшествия
Задержан крупный чиновник из команды губернатора Сипягина
Как стало известно РЕН ТВ, в Ивановской области задержан крупный чиновник из команды губернатора Владимирской области Владимира Сипягина - замдиректора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Олег Лобанов.
Политика
Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Вера Брежнева сообщила, что «беременна» не человеком
Недавно артистка разместила на своей странице в Instagram интригующий пост, в котором сообщила о том, что в ближайшее время поделится с подписчиками чем-то очень важным.
Авто
Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck
Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.
Общество
Россияне считают, что интересы власти и общества сильно отличаются
Три четверти жителей страны (72%) говорят о несовпадении интересов власти и общества.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Футбол
Сегодня Краснодар и ЦСКА сыграют матчи пятого тура Лиги Европы
Политика
Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах
С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Происшествия
На Урале рыбак-браконьер застрелил егеря и ранил его коллегу
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Общество
Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой на 100 тыс. рублей
Арбитражный суд Москвы оштрафовал принадлежащую компанию «Бузова Рест Компани», развивающую сеть ресторанов BUZfood известной певицы Ольги Бузовой, на 100 тыс. рублей.
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Экономика
В России выросло число прибыльных компаний
Более 35 тысяч российских компаний получили прибыль по итогам первых девяти месяцев 2019 года, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.
Экономика
На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения
Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Общество
Райффайзенбанк устранил сбой с двойными списаниями со счетов
Райффайзенбанк отменил операции с повторным списанием, которые произошли из-за сбоя в работе кредитной организации, сам сбой устранён, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Экономика
Венесуэла предлагает поставщикам оплату в юанях на фоне санкций США
Правительство Венесуэлы и государственная нефтяная компания страны PDVSA предложили платить поставщикам и подрядчикам в юанях на счета в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.
Политика
НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса
НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.