Политика

RT на русскомRT на русскомКабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»

«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС08:56

Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»

Коммерсантъ08:56

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°08:39

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК08:44

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости08:31

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

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