Политика
RT на русскомКабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»
«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.
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Политика
Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
Общество
Курганские инсайды
Подчиненные благодарны Шумкову Чиновники курганского правительства рады, что губернатор Вадим Шумков не заставил их работать в новогодние праздники.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Фигурное катание
Трусова расплакалась из-за падений в произвольной программе на ЧР
Александра Трусова не смогла показать пять четверных прыжков, которые заявила в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Витязь», «Авангард» нанес поражение «Нефтехимику»
В другом матче дня «Авангард» в гостях обыграл «Нефтехимик» со счетом 6:2, выиграв третий из четырех последних матчей.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Общество
Премьера шоу «Спящая красавица» с Навкой и Загитовой прошла в Москве
Мировая премьера ледового шоу "Спящая красавица: легенда двух королевств" с участием олимпийских чемпионок по фигурному катанию Татьяны Навки и Алины Загитовой прошла в пятницу вечером в московском дворце "Мегаспорт".
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплаченную езду по платным трассам
Правительство России на заседании 25 декабря одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, сообщается на сайте кабинета.
Общество
В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней.
Общество
Росстат сделал прогноз по убыли населения на ближайшие 16 лет
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, представив три варианта изменения численности российского населения.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Технологии
МТС выпустит «умную» колонку в 2020 году
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Футбол
«Реал Сосьедад» пошутил над Эдегором, отправив его в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор перешел в «Манчестер Сити».
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обнулят взаимные претензии
С 1 января 2020 года Россия и Украина договорились в рамках переговоров по газуотказаться от взаимных претензий.
Общество
Посол Британии охарактеризовал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной», «энергичной» и «теплой».
Культура
На российское ТВ попал еще один украинский сериал
На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Армия и оружие
«Ингушетия» вошла в состав Черноморского флота России
В состав Черноморского флота России приняли малый ракетный корабль «Ингушетия», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Хоккей
Михеев пропустит несколько месяцев из-за пореза руки
Российский форвард «Торонто» Илья Михеев пропустит несколько месяцев после травмы, которую он получил в игре регулярного сезона НХЛ против «Нью-Джерси», сообщает «Спoрт-экcпресс».
Происшествия
В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
Сотрудники центра вторичной переработки отходов в британском городе Мидсомер Нортон вернули найденные 15 тысяч фунтов стерлингов паре, которая случайно выбросила коробку с деньгами, сообщает местная полиция.
Общество
NASA показало Рождественскую елку в космосе
NASA выложило снимок, сделанный на телескопе "Спитцер", под названием "Рождественская елка". Об этом сообщает сайт организации.
Политика
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.