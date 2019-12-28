«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.

Политика Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".

Общество Курганские инсайды Подчиненные благодарны Шумкову Чиновники курганского правительства рады, что губернатор Вадим Шумков не заставил их работать в новогодние праздники.

Спорт Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Общество Премьера шоу «Спящая красавица» с Навкой и Загитовой прошла в Москве Мировая премьера ледового шоу "Спящая красавица: легенда двух королевств" с участием олимпийских чемпионок по фигурному катанию Татьяны Навки и Алины Загитовой прошла в пятницу вечером в московском дворце "Мегаспорт".

Культура На российское ТВ попал еще один украинский сериал На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хоккей Михеев пропустит несколько месяцев из-за пореза руки Российский форвард «Торонто» Илья Михеев пропустит несколько месяцев после травмы, которую он получил в игре регулярного сезона НХЛ против «Нью-Джерси», сообщает «Спoрт-экcпресс».