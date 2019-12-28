Политика
Суть событийУкраинский кабмин одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом», касающийся урегулирования взаимных претензий. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале кабмина Украины 28 декабря. Распоряжение было подписано премьером Алексеем Гончаруком.
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Политика
В ДНР выехала к месту обмена автоколонна с украинскими пленными
В ДНР из Западной исправительной колонии в Макеевке выехала автоколонна с украинскими пленными.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Космос
Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет
Украинское Конструкторское бюро "Южное" продемонстрировало линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
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Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии
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Происшествия
В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей
В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
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В Москве началось прощание с Волчек
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Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина
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Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
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Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов
Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
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Дэйл Хантер — о разгроме от России: «Какой-то дикий матч для нас получился»
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Происшествия
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего.
Общество
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Активисты в Киеве заблокировали выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, в котором содержатся три бывших сотрудника спецподразделения «Беркут», заявленные для обмена в Донбассе.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.
Политика
Экс-депутат Рады объяснил опасения Украины из-за «Северного потока-2»
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что после начала работы газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Заворотнюк вывели на лед
Муж тяжелобольной актрисы Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк, сообщает StarHit.
Армия и оружие
Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России
Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Футбол
Мерсон объяснил, почему Клопп лучше Гвардиолы
Бывший английский футболист Пол Мерсон объяснил, почему Юрген Клопп лучше Хосепа Гвардиолы как тренер.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»
Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Происшествия
На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице
В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.
Биатлон
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Общество
«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января
Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
Политика
В МИД РФ появится новый департамент
Ранее весной СМИ сообщали о возможном появлении в структуре МИД РФ департамента, который будет заниматься вопросами международной информационной безопасности.