Политика

Суть событийСуть событийУкраинский кабмин одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом», касающийся урегулирования взаимных претензий. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале кабмина Украины 28 декабря. Распоряжение было подписано премьером Алексеем Гончаруком.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАССвчера в 08:56

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБКвчера в 08:44

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ruвчера в 08:23

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RT на русскомвчера в 09:33

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 08:31

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфаксвчера в 08:27

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°вчера в 08:39
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Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

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Политика

В ДНР выехала к месту обмена автоколонна с украинскими пленными

В ДНР из Западной исправительной колонии в Макеевке выехала автоколонна с украинскими пленными.
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Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии

Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
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В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего.
РИА Новости 02:17
Общество

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Активисты в Киеве заблокировали выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, в котором содержатся три бывших сотрудника спецподразделения «Беркут», заявленные для обмена в Донбассе.
Известия 03:20
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.
REGNUM 27 декабря в 08:42
Политика

Экс-депутат Рады объяснил опасения Украины из-за «Северного потока-2»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что после начала работы газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины.
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Общество

В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл

Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Радио Sputnik вчера в 12:33
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ 27 декабря в 21:19
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Овечкин вышел на третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ

РБК вчера в 23:45
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Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Lenta.ru вчера в 05:54
Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
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Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

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Бывший английский футболист Пол Мерсон объяснил, почему Юрген Клопп лучше Хосепа Гвардиолы как тренер.
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«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году

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Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января

Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
NewInform вчера в 09:00
Политика

В МИД РФ появится новый департамент

Ранее весной СМИ сообщали о возможном появлении в структуре МИД РФ департамента, который будет заниматься вопросами международной информационной безопасности.
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