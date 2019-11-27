Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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Пока выставлено лишь одно условие: "Газпром" должен отдать свой долг газом.
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