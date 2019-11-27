Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

Общество Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Футбол В «Витессе» прокомментировали отставку Слуцкого Технический директор "Витесса" Мо Аллах высказался об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды, передает официальный сайт клуба.

Армия и оружие Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.

Авто Запущено производство новой Skoda Octavia В Европе продажи новой Skoda Octavia начнутся уже к январю 2020-го, тогда как нам в России придется подождать аж до четвертого квартала того же года.

Общество В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.

Политика Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.

Политика Елена Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, министра юстиции Украины (2013-2014 гг.) Елены Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы встретиться со студентами – онижедетями.

Общество Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.

Наука Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.

Экономика Правительство готовит отмену пенсий в России Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.

Авто АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.