Энергетика
РИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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Гольдарб: Кабмин придумал байку о «страховой цене» на газ, чтобы скрыть его подорожание
Украина.рувчера в 03:09
Газ не подорожает, даже если транзита не будет — премьер-министр Украины
Красная весна27 ноября в 12:15
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Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Спорт
Сборная России уступила Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России в дополнительное время уступила команде Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Футбол
Определился последний соперник России по группе на Евро-2020
Сборная Финляндии стала третьим соперником команды России по группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Футбол
В «Витессе» прокомментировали отставку Слуцкого
Технический директор "Витесса" Мо Аллах высказался об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды, передает официальный сайт клуба.
Армия и оружие
Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Пока выставлено лишь одно условие: "Газпром" должен отдать свой долг газом.
Наука
В США робот-лаборант провел 100 тысяч экспериментов за год
В США робот-лаборант смог провести более 100 тысяч опытов за год.
Общество
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Авто
Запущено производство новой Skoda Octavia
В Европе продажи новой Skoda Octavia начнутся уже к январю 2020-го, тогда как нам в России придется подождать аж до четвертого квартала того же года.
Общество
В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Политика
Киев назвал сроки запуска отдельного телеканала для жителей Донбасса
Телеканал для жителей районов Донбасса, не подконтрольных властям Украины, будет запущен в феврале 2020 года.
Политика
Елена Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, министра юстиции Украины (2013-2014 гг.) Елены Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы встретиться со студентами – онижедетями.
Армия и оружие
Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ
Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Армия и оружие
Двое детей погибли при взрыве мины в окрестностях Дамаска
Взрыв мины, установленной боевиками в районе Восточная Гута под Дамаском, привел к гибели двух детей.
Наука
Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга
Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
Экономика
Правительство готовит отмену пенсий в России
Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
Шоу-бизнес
Семенович призналась, что делала операцию на груди
Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад действительно перенесла операцию на груди.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Гаджеты
Новый смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер
Смартфон Huawei P40 Pro будет оснащён восемью камерами.
Происшествия
Экстремистские плакаты развесили в вагоне электрички в Ленобласти
Плакаты экстремистской направленности были обнаружены в электричке на станции «Северская» в Ленинградской области.
Здоровье
Россия передала Таджикистану еще одну мобильную клинику
Передача российской мобильной клиники на базе автомобиля «КАМАЗ», специализирующейся на первой помощи и диагностике ВИЧ, вирусных гепатитов и инфекционных заболеваний, прошла в субботу в городе Душанбе.