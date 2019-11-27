Энергетика
РИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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Газ не подорожает, даже если транзита не будет — премьер-министр Украины
Красная весна27 ноября в 12:15
Гольдарб: Кабмин придумал байку о «страховой цене» на газ, чтобы скрыть его подорожание
Украина.рувчера в 03:09
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Церемония запуска газопровода «Турецкий поток» состоится 8 января 2020 г. в Стамбуле, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Вместе с командами Бельгии и Дании соперником сборной России на групповом этапе чемпионата Европы-2020 станут финны.
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Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Кино
Сегодня в прокат выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Сегодня в России при информационной поддержке Авторадио стартует байопик о легендарном вратаре московского «Динамо» и сборной России, которого до сих пор считают лучшим голкипером в истории футбола.
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Происшествия
В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
Шоу-бизнес
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Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
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Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается.
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Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Авто
Lada Vesta с «автоматом» вышла на рынок
Наконец, появилась в продаже и LADA Vesta с вариатором и новым 1,6-литровым двигателем от Renault-Nissan.
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Сергей Лазарев опубликовал фото с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Игры
Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками
С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Пока выставлено лишь одно условие: "Газпром" должен отдать свой долг газом.
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Футбол
Глушаков не помог «Ахмату» обыграть «Рубин»
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Происшествия
В Италии при сходе лавины погибли два горнолыжника
На итальянской стороне горного массива Монблан в области Валле-д’Аоста произошел сход лавины, погибли два горнолыжника.
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Политика
Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»
Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
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Автобус с нигерийской командой попал под обстрел
Автобус, перевозивший клуб нигерийской премьер-лиги, был атакован вооруженными грабителями. Пострадали несколько игроков и водитель.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.