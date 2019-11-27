Энергетика
РИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
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Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
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Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
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Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
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Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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Россия сыграет с Германией и Мексикой за право попасть на Олимпиаду
Команда Сергея Базаревича в хорватском сплите встретится с Германией и Мексикой. Во второй группе оказались Хорватия, Бразилия и Тунис.
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«Зенит» победил «Лион» в Юношеской лиге УЕФА
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 обыграли сверстников из французского "Лиона" в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Общество
У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США
Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
Политика
Пушков оценил требование четырёх стран к РФ уважать Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы в совместном заявлении призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны, а также обеспечить свободную навигацию и беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
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Появилось видео страшной аварии в Тамбове
Вторая авария со смертельным исходом произошла в поселке Сосновка на улице Моршанская также в вечернее время.
Политика
Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях»
В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.
Политика
Apple сделала Крым российским в приложении «Погода»
Американская корпорация Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода»: теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Общество
Истек срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2»
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Здоровье
Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
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В аварии автобуса и электрички под Астраханью пострадали 14 человек
В Астраханской области пассажирский автобус столкнулся с электричкой. В результате различные травмы получили 14 человек.
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Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Футбол
Матч «Зенита» со «Спартаком» рассудит Виталий Мешков
Гаджеты
BQ представила смартфон BQ 5732L Aurora SE с поддержкой ИИ
Российский бренд мобильной электроники BQ анонсировал пополнение флагманской серии смартфонов Aurora более доступной моделью BQ 5732L Aurora SE.