Энергетика
РИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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В Тверской области перед премьерой фильма «Ржев» зажгут «Свечи памяти»
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Ранее Емельяненко и Кокляевым был подписан контракт, в котором говорится, что поединок будет проведен по правилам бокса - в боксерских перчатках четыре раунда, пишет "Чемпионат.com".
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Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
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Армия и оружие
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Глава войск национальной гвардии России вручил боевое знамя защитникам Крымского моста.
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В России появится предупреждающее о приближении машин приложение
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Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе
На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
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Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
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Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России
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Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Общество
Амурский экономический форум открылся в Благовещенске
На Амурском экономическом форуме состоятся презентация инвестиционного потенциала России и Китая, дискуссионная площадка "Благовещенск-Хэйхэ-2050", выступление SММ и СRМ спикеров.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
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Происшествия
В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»
Авто
Более четверти элитных авто исчезло с налогового учета в РФ
По данным РБК, число автомобилей стоимостью более 10 млн рублей заметно сократилось в нашей стране. причем только в базах контролирующих органов.
Общество
Ирина Яровая предложила ввести в начальной школе предмет «Моя Россия»
Пансионы опеки Ирина Яровая предложила также создать в пилотном режиме на территории ЦФО и ДФО в пилотном режиме в 2020–2022 годах два пансиона опеки и воспитания для детей-сирот по примеру пансиона воспитанниц Министерства обороны.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Общество
Что изменится в жизни жителей России с 1 декабря 2019 года
Сотовые операторы переходят на новые протоколы В соответствии с приказами Минкомсвязи (275 и 319), вступающими в силу с 1 декабря 2019 года, сотовые операторы при аутентификации и идентификации абонентов должны использовать криптографию.
Спорт
МИД РФ призвал не политизировать претензии WADA к России
Министерство иностранных дел РФ призвало не политизировать вопрос о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.