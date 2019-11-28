Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

Здоровье Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Происшествия Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.

Происшествия Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.

Политика Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.

Экономика Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.

Общество В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина Доход Рогозина за 2018 год составил 29,5 млн руб. или $460 тыс. При этом годовая зарплата руководителей NASA не превышает $250 тыс. По словам Мельникова, все руководители госкорпорации имеют доступ к государственной тайне и ограничены в контактах и поездках за границу.

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Шоу-бизнес Актриса Татьяна Доронина попала в больницу Друзья и коллеги актрисы рассказывают, что у Дорониной проблемы со здоровьем, и из-за стресса она похудела на 20 килограммов.

Политика Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.

Политика Экс-министр ВМС США раскритиковал Трампа: мало понимает в военном деле Как сообщает Washington Post, экс-министр ВМС США Ричард Спенсер, ранее отправленный в отставку в связи с потерей доверия на фоне скандального дела в отношении спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, в беседе с журналистами раскритиковал президента США Дональда Трампа за непонимание сути военной службы.

Общество Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.

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