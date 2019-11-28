Энергетика
РИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Происшествия
Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке
Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым
Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Политика
Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину
Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина
Доход Рогозина за 2018 год составил 29,5 млн руб. или $460 тыс. При этом годовая зарплата руководителей NASA не превышает $250 тыс. По словам Мельникова, все руководители госкорпорации имеют доступ к государственной тайне и ограничены в контактах и поездках за границу.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Доронина попала в больницу
Друзья и коллеги актрисы рассказывают, что у Дорониной проблемы со здоровьем, и из-за стресса она похудела на 20 килограммов.
Политика
Трамп подписал закон о санкциях за нарушение прав человека в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Здоровье
Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за ошибки в лечении
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Авто
Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз
Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Политика
Экс-министр ВМС США раскритиковал Трампа: мало понимает в военном деле
Как сообщает Washington Post, экс-министр ВМС США Ричард Спенсер, ранее отправленный в отставку в связи с потерей доверия на фоне скандального дела в отношении спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, в беседе с журналистами раскритиковал президента США Дональда Трампа за непонимание сути военной службы.
Общество
Преподавателей предлагают проверять у психиатра
Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Кино
В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы «Ржев»
Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев".
Авто
Объявили цены на семейство LADA Vesta 2020 модельного года
На официальном сайте АвтоВАЗ опубликован прайс-лист на LADA Vesta 2020 модельного года.
Политика
Киев и ДНР начали обсуждать закон об особом статусе Донбасса
"На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса", - сказала министр, отметив, что, в частности, затрагивались вопросы имплементации "формулы Штайнмайера" в данный закон.
Происшествия
В США три человека пострадали при взрыве на нефтехимическом заводе
Футбол
Защитник «Милана» Дуарте выбыл из строя на 3-4 месяца
Бразильский защитник «Милана» Леонардо Дуарте выбыл из строя из-за перелома пяточной кости, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu
Специалисты площадки AnTuTu составили рейтинг наиболее мощных смартфонов, который вышел вслед за ТОПом лучших бюджетных девайсов.