Энергетика
РИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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В кабмине Украины исключили рост цен на газ для граждан при прекращении поставок из РФ
Газета.Ruвчера в 03:22
Кабмин Украины: цена на газ в случае прекращения поставок из РФ повышаться не будет
ТАСС27 ноября в 08:52
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
RT на русском27 ноября в 09:07
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