Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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В кабмине Украины исключили рост цен на газ для граждан при прекращении поставок из РФ

Газета.Ru03:22

Кабмин Украины: цена на газ в случае прекращения поставок из РФ повышаться не будет

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Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

РИА Новостивчера в 10:28

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На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

RT на русскомвчера в 09:07

Власти Украины пообещали не поднимать цены на газ из-за отсутствия поставок

News.ruвчера в 11:28
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Главным действующим лицом в составе "пингвинов" стал российский нападающий Евгений Малкин, набравший пять очков в этой игре.
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