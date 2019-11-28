Энергетика
РИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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Здоровье
В России начнется подъем заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Происшествия
ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»
ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
Армия и оружие
За неделю 23 летательных аппарата провели разведку вдоль границ РФ
В течение недели воздушную разведку вдоль границ России провели 23 иностранных летательных аппарата.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Политика
Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным, однако пока не намерен его принимать.
Кино
Сценарий последнего эпизода «Звездных войн» хотели продать на eBay
Режиссер признает, что в какой-то момент один из актеров оставил настоящий сценарий «Звездных войн: Восхождение Скайуокера» под кроватью, которую позже обнаружила его экономка.
Авто
Названы самые прибыльные в России сегменты автомобилей
Наиболее прибыльным оказался сегмент кроссоверов и внедорожников (SUV) – эти автомобили позволили дилерам заработать порядка 135 млрд рублей.
Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Хоккей
Малкин набрал пять очков и был признан первой звездой дня в НХЛ
Главным действующим лицом в составе "пингвинов" стал российский нападающий Евгений Малкин, набравший пять очков в этой игре.
Политика
Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину
Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Общество
31 декабря предложили сделать выходным днем
31 декабря может стать выходным днем.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Происшествия
Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке
Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Политика
В НАТО одобрили новую формулу расчета взносов в общий бюджет
Футбол
ЦСКА — Лудогорец 1:1
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью на своём поле в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Шоу-бизнес
Жителей Мурманска возмутила отмена концерта Ирины Аллегровой
В качестве причины отмены концерта называют низкую продажу билетов.
Космос
Выяснена природа излучения черных дыр и нейтронных звезд
На протяжении десятилетий ученые размышляли о происхождении электромагнитного излучения, испускаемого из небесных областей, в которых находятся черные дыры и нейтронные звезды — самые загадочные объекты во Вселенной.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Происшествия
Число погибших при беспорядках в Ираке возросло до 25 человек
До 25 человек возросло число погибших в результате беспорядков в иракском городе Эн-Насирия, который является административным центром провинции Ди-Кар в Ираке.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Технологии
ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.