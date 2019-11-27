Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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Власти Украины пообещали не поднимать цены на газ из-за отсутствия поставок

News.ru27 ноября в 11:28

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии транзита из России

Известия27 ноября в 11:15

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

RT на русском27 ноября в 09:07

Правительство Украины озвучило фиксированную цену на газ до 1 мая 2020 года

REGNUM27 ноября в 11:58

На Украине утвердили «рекордно низкую» цену на газ для населения

ФАН27 ноября в 09:26

Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

РИА Новости27 ноября в 10:28

Кабмин Украины: цена на газ в случае прекращения поставок из РФ повышаться не будет

ТАСС27 ноября в 08:52
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Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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В курсе.ру 27 ноября в 02:56
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РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru 11:16
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Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям

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ФАН вчера в 07:32
Биатлон

Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

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Политика

Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы

Вывод войск из Восточной Европы является ошибкой России, написал в твиттере лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
РИА Новости 17:53
Технологии

Российские операторы связи тестируют идентификацию смартфонов по IMEI

Российские операторы связи «Билайн», «Теле2» и «Мегафон» начали подготовку к введению системы идентификации смартфонов по индивидуальным IMEI-кодам.
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РИА Новости вчера в 23:31
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Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
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МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Газета.Ru 12:31
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В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек

В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
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Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

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РИА Новости 04:34
Политика

Сотрудники отобрали у Трампа телефон во время поездки в Афганистан

Газета.Ru 13:35
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Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans.
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В раде решили запретить импорт электроэнергии из России

Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту внести поправки в законодательство и запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
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Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
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НАТО не видит непосредственной угрозы от РФ в отношении каких-либо стран Североатлантического альянса.
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Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM вчера в 21:04
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

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Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
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В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
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С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
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Песков прокомментировал интервью Юмашева Познеру

Президент России Владимир Путин, вероятнее всего, не смотрел интервью журналиста Валентина Юмашева телеведущему Владимиру Познеру, но его проинформировали об основных тезисах.
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Как украинские делегаты сорвали выступление представителя России в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве.
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