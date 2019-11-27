Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

Политика Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Кино У «Инопланетянина» Стивена Спилберга вышел короткометражный сиквел Короткометражный сиквел картины 1982 года, повествующей о дружбе мальчика и инопланетянина, был снят в рамках рекламной кампании Xfinity — оператора мобильной связи, интернета и кабельного ТВ.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.

Спорт НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.

Политика Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям Президент РФ Владимир Путин посетит 29 ноября Кабардино-Балкарию, где проведет заседание совета по межнациональным отношениям и встретится с главой республики Казбеком Коковым.

Транспорт В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".

Автоспорт Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans.

Политика В раде решили запретить импорт электроэнергии из России Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту внести поправки в законодательство и запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Гаджеты Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.

Общество Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.

Общество Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена» В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.

Экономика Россия произвела столько сахара, что его негде хранить В конце октября сообщалось, что Россия произведет более 7 млн тонн сахара в 2019 году, установив таким образом свой новый рекорд.

Политика Песков прокомментировал интервью Юмашева Познеру Президент России Владимир Путин, вероятнее всего, не смотрел интервью журналиста Валентина Юмашева телеведущему Владимиру Познеру, но его проинформировали об основных тезисах.