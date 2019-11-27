Энергетика
РИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Гольдарб: Кабмин придумал байку о «страховой цене» на газ, чтобы скрыть его подорожание
Украина.рувчера в 03:09
Газ не подорожает, даже если транзита не будет — премьер-министр Украины
Красная весна27 ноября в 12:15
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бывшего мэра Кирова по делу о взятке
Экс-мэра Кирова Владимира Быкова заключили под домашний арест. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в размере 7,8 млн рублей.
Общество
Шведский суд рассмотрел лишь часть спора Газпрома и Нафтогаза
Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий (Украина): Шведский суд, который объявил сегодня свое решение, рассмотрел лишь часть спора "Нафтогаза" и "Газпрома" относительно некоторых моментов купли-продажи газа.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Авто
Стало известно, что изменится с 1 декабря для автомобилистов России
Распространяется новый экологический стандарт и на пассажирские автомобили, входящие в категорию M, и на грузовые автомобили категории N. Введенный стандарт призван содействовать улучшению экологической обстановки в стране за счет ужесточения требований к содержанию вредных компонентов выхлопных газов.
Политика
Премьер-министр Ирака подал прошение об отставке
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на своего корреспондента в Багдаде.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев поделился семейным видео со смеющимися детьми
Сергей Лазарев разместил в Instagram видео из семейного архива. На коротком видео певец запечатлён вместе со смеющимися детьми.
Кино
Роберт Дауни-младший вернется к роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший вновь появится в образе Тони Старка в новой ленте студии Marvel «Черная вдова».
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Единоборства
Опубликовано видео боя Емельяненко против Кокляева
Александр Емельяненко в первом раунде нокаутировал Михаила Кокляева на московской ВТБ-арене. Видео поединка уже появилось в Сети.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Армия и оружие
Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке
Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Армия и оружие
Пять новых кораблей поступят на вооружение ВМФ до конца года
Российские военные моряки получат пять новых кораблей до конца года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова.
Культура
«Алые паруса» второй раз признали лучшим праздником в мире
Праздник петербургских выпускников "Алые паруса" получил гран-при и две серебряных награды конкурса Best Event Awards World, сообщает "5 канал".
Транспорт
На первые поезда в Крым продано более 80% билетов
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения
Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал ногу своей новой пассии
Как Анастасия Волочкова, на своей странице в Instagram рэпер выложил фото новой пассии не целиком, а отдельный фрагмент ее тела.
Футбол
Сарри: «Роналду не такой игрок, как все остальные»
Послушайте, разумеется, что Роналду не такой игрок, как все остальные, и неважно, как мне положено говорить.