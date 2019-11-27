Энергетика
РИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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Газ не подорожает, даже если транзита не будет — премьер-министр Украины
Красная весна27 ноября в 12:15
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Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Энергетика
«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
Политика
В Севастополе задержали украинскую шпионку
В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Общество
Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х
Фото: Global Look Press © Thielmann, G. 52% бывших и действующих российских предпринимателей считают, что в 90-х вести бизнес в России было легче, чем сейчас, сообщает РБК.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Наука
Старые подводные кабели приспособят для регистрации землетрясений
В статье, опубликованной в журнале Science, ученые сообщают об успешном эксперименте по использованию 20-километрового участка старого кабеля в качестве подводного сейсмометра.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Общество
Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии
Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.
Наука
Правшами оказались большинство дельфинов
Общество
Роскачество рассказало, как выявить мошенников в «Черную пятницу»
Роскачество сообщило, как распознать мошенников, которые прикрываются интернет-продажами, в частности во время «Черной пятницы».
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Общество
В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай
В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
Единоборства
Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя
По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Кино
На экраны страны выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Лента посвящена знаменитому советскому вратарю, обладателю «Золотого мяча» Льву Ивановичу Яшину.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Транспорт
В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД
21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
Общество
В Мосгордуме сорван «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции
Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
Наука
Соловьи попрактиковались в пении во время зимовки
Европейские ученые выяснили, что песни обыкновенного соловья (Luscinia luscinia) во время зимовки в Африке существенно отличаются от песен, которые они исполняют во время брачного сезона весной в России и Польше.
Футбол
Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона.
Политика
Глава МИД Чехии сообщил причину задержки чешской делегации в Москве
После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
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Гоген как педофил и истребители культуры
Посмотрите, в каких отношениях находятся революционеры западные и восточные на территориях Америки и Европы: в самых близких.