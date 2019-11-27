Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиКабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

РИА Новости27 ноября в 10:28

Правительство Украины озвучило фиксированную цену на газ до 1 мая 2020 года

REGNUM27 ноября в 11:58

Газ не подорожает, даже если транзита не будет — премьер-министр Украины

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На Украине утвердили «рекордно низкую» цену на газ для населения

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Гольдарб: Кабмин придумал байку о «страховой цене» на газ, чтобы скрыть его подорожание

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Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан

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Власти Украины обещают не повышать цены на газ

Нефтегазовая вертикаль27 ноября в 10:19
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В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
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Газета Малый бизнес вчера в 14:02
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В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
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В статье, опубликованной в журнале Science, ученые сообщают об успешном эксперименте по использованию 20-километрового участка старого кабеля в качестве подводного сейсмометра.
Naked Science 02:38
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РИА Новости 02:37
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии

Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.
РБК 01:01
Наука

Правшами оказались большинство дельфинов

МедиаПоток вчера в 11:18
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Роскачество рассказало, как выявить мошенников в «Черную пятницу»

Роскачество сообщило, как распознать мошенников, которые прикрываются интернет-продажами, в частности во время «Черной пятницы».
УтроNews 02:58
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
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Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта

Телепрограмма вчера в 17:29
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В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
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Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Общество

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В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
RT на русском вчера в 23:15
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По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
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На экраны страны выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

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Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Транспорт

В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД

21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
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Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
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Соловьи попрактиковались в пении во время зимовки

Европейские ученые выяснили, что песни обыкновенного соловья (Luscinia luscinia) во время зимовки в Африке существенно отличаются от песен, которые они исполняют во время брачного сезона весной в России и Польше.
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Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»

Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона.
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Комсомольская правда вчера в 05:30
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
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Гоген как педофил и истребители культуры

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РИА Новости 00:00
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