Энергетика

ИзвестияИзвестияКабмин Украины разрешил Нафтогазу подписать два соглашения в Газпромом

Кабинет министров Украины разрешил подписать два соглашения об урегулировании споров по транзиту газа и договор о предоставлении услуги по организации транзита топлива между компанией «Нафтогаз» и российским «Газпромом».
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Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать договоренности с «Газпромом» по газу

ТАСС11:11

Кабмин Украины разрешил Нафтогазу подписать два соглашения в Газпромом

Известия11:14

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» заключить с «Газпромом» две сделки

Говорит Москва11:17

«Нафтогазу» разрешили подписать договор с «Газпромом» о транзите газа на 5 лет

Rambler News Service11:05

Правительство Украины одобрило сделку с «Газпромом»

ФАН11:12

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать два соглашения с «Газпромом»

ПРАЙМ11:08
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 11:25, Ашберн
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Польша ответила на слова Путина об антисемитизме посла

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ответил на слова президента России Владимира Путина, который назвавал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского.
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
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Московский Комсомолец вчера в 13:21
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Павел Мамаев рассказал о своей цели в ФК «Ростов»

31-летний полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как складываются первые месяцы тренировок под руководством главного тренера Валерия Карпина.
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Происшествия

В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви

Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.
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Путин и Трамп обсудили шаги по поддержанию контроля над вооружениями

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили будущие шаги по поддержанию эффективного контроля над вооружениями, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома.
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Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service 03:24
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Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
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Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
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Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
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«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение

"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина.
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«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»

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Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном

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Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

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Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

Ученые оценивают вероятность подобного развития событий в 15 процентов, однако они сами признают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.
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Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве

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Хавбек «Краснодара» Ланин перешел в «Енисей»

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Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января

«Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счёт принятых решений по судебным искам», — сказал Новак.
RT на русском 27 декабря в 03:01
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