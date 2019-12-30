Кабинет министров Украины разрешил подписать два соглашения об урегулировании споров по транзиту газа и договор о предоставлении услуги по организации транзита топлива между компанией «Нафтогаз» и российским «Газпромом».

Кабмин Украины разрешил Нафтогазу подписать два соглашения в Газпромом

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