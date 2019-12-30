Энергетика

RT на русскомRT на русскомКабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа. Решение правительства опубликовано на сайте кабмина.
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Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать договоренности с «Газпромом» по газу

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Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать два соглашения с «Газпромом»

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Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

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