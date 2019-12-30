Энергетика
RT на русскомКабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа. Решение правительства опубликовано на сайте кабмина.
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Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Политика
Кремль объяснил роль Путина в обмене пленными в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин напрямую не задействован в обмене пленными в Донбассе, но влияет на него косвенно.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Политика
Путин и Лукашенко обсудили поставки газа и нефти в Белоруссию
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили поставки нефти и газа в республику.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Экономика
С 1 января вступают в силу 3 закона о недвижимости
С 1 января вступают в силу 3 закона о недвижимости, касающиеся налогов и истребования жилья, сообщает РБК.
Здоровье
Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена
Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова закрутила роман с 50-летним бизнесменом
Сегодня выяснилось, что возлюбленным Орловой является 50-летний бизнесмен Валерий. Их застали сидящими в обнимку в одном из столичных кафе.
Культура
Музыкальный критик заявил, что Пугачевой больше нельзя давать концерты
Соседов считает, что певица «еле дышит, когда стоит на сцене». Критик не думает, что Пугачева способна дать хороший концерт.
Происшествия
В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви
Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.
Политика
Захарова назвала причину вызова посла России в МИД Польши
Официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла объяснение вызову российского посла Сергея Андреева в МИД Польши.
Гаджеты
Samsung научила смартфоны распознавать имитацию набора текста
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Общество
Мантуров сообщил сроки повторной индексации утильсбора на автомобили
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Игры
Раскрыта дата начала продаж PlayStation 5
Ранее @PSErebus точно назвал дату выхода The Last of Us 2 перед официальным анонсом. Позже Sony перенесла выход игры на май 2020 года.
Политика
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Армия и оружие
Японцы показали проектное изображение истребителя собственной разработки
Министерство обороны Японии опубликовало проектное изображение истребителя NGF (Next Generation Fighter, истребитель следующего поколения), ранее обозначавшегося военными как F3 и Future Fighter («истребитель будущего»).
Футбол
Криштиану Роналду сменил прическу
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пришел на церемонию Globe Soccer Awards с необычной укладкой волос, сообщает издание Sky Sports.
Политика
Пушков сравнил позицию Украины по газу с «домиком Ниф-Нифа»
Сенатор Алексей Пушков назвал слабыми аргументы МИД Украины о "газовой зависимости" от России.
Политика
Экс-глава МИД Италии объяснил, почему Путин иногда ночевал в Кремле
Бывший глава МИД Италии Франко Фраттини рассказал, почему президент России Владимир Путин порой оставался на ночь в Кремле.
Происшествия
В Подмосковье двухлетнего ребенка нашли раздетым под балконом на улице
Как сообщает ТАСС, его нашли под балконом квартиры одного из жилых домов, он был раздет.
Общество
Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Общество
МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков направили открытое письмо в ВФЛА
Футбол
Тер Штеген из-за травмы не сыграет с «Эспаньолом»
"Барселона" перед игрой 19-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом" сообщила о состоянии травмированных футболистов.