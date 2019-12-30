Общество
РИА Новости«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах. В украинской компании выразили надежду на скорое заключение соглашений. Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству.
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Кино
Под Новый год BadComedian порадовался за прекращение франшизы «Елки»
BadComedian радуется завершению «Елок», но ничего поистине финального в последнем фильме он не увидел.
Наука
Свет в энергию: как работают солнечные батареи
Солнечные батареи отличаются относительно небольшим коэффициентом полезного действия (около 10-25% и лишь немногие имеют КПД порядка 40%, но в перспективе он может вырасти до 85%), а кроме того такие панели имеют ряд существенных недостатков.
Политика
Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане
Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Театры
Назначен новый худрук столичного театра «Современник»
На должность художественного руководителя московского театра «Современник» назначили режиссера Виктора Рыжакова, сообщает РИА Новости.
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Политика
Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами
Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Политика
Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
Футбол
Черчесов продолжит работу в сборной по старому контракту
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу в национальной команде.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Здоровье
Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
Гаджеты
Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color
Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
Общество
Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы
В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Экономика
Какие законы вступают в России с Нового 2020 года
С 2020 года в стране начинают действовать новые правила выгула собак опасных пород.
Политика
Павел Яблонский: Польша готова вести с Россией длительную информационную войну
Польский чиновник отметил, что Варшава решила сразу не реагировать на слова Путина, чтобы посмотреть, в каком направлении все будет развиваться.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев впервые показал годовалую дочь Заворотнюк на ледовом шоу
Фигурист Петр Чернышев, супруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, представил общественности их годовалую дочь Милу.
Авто
Suzuki запустила продажи нового кроссовера Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.