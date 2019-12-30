Общество

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах. В украинской компании выразили надежду на скорое заключение соглашений. Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству.
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Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать договор с «Газпромом» на транзит газа в Европу

Эхо Москвы11:29

«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

РИА Новости11:56

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

RT на русском11:35

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

РБК12:19

Украина дала согласие на подписание соглашений «Нафтогаза» с «Газпромом»

Газета.Ru11:21

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать два соглашения с «Газпромом»

Известия11:14

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать договоренности с «Газпромом» по газу

ТАСС11:11
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