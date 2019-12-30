Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах. В украинской компании выразили надежду на скорое заключение соглашений. Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству.

«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

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