Энергетика

РБКРБККабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

Документ опубликован на едином портале органов исполнительной власти Украины. В нем говорится, что «Нафтогаз» может заключить соглашение об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с «Газпромом».
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Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

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