Документ опубликован на едином портале органов исполнительной власти Украины. В нем говорится, что «Нафтогаз» может заключить соглашение об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с «Газпромом».

Политика В России ответили на слова посла США о Второй мировой войне Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".

Авто Купеобразный Nio EC6 представил увеличенную батарею Новая батарея ёмкостью 100 кВт•ч предлагает запас хода около 600 км в устаревшем цикле NEDC, тогда как остающиеся в строю аккумуляторы на 70 и 84 кВт•ч обеспечивают 355–510 км. Отныне флагманский кроссовер Nio ES8 проезжает без подзарядки 580 км, паркетник ES6 — 610 км, а только что показанное «купе» EC6 — 615.

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Общество Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.

Религия В РПЦ объяснили разрешение «иностранных» имен при крещении Решение Священного Синода Русской православной церкви, допускающее крещение верующих с "иностранными" именами, отражает, в том числе, заботу Церкви о сохранении национальной культуры, и для многих народов России оно будет "большой отрадой и утешением", заявил РИА Новости замглавы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

Единоборства Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.

Экономика Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.

Общество МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби» МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Политика В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.

Шоу-бизнес Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.

Общество В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.