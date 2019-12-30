Энергетика

Газета.RuГазета.Ru«Нафтогазу» разрешили подписать соглашения с «Газпромом»

Украинское правительство дало согласие на то, чтобы компания "Нафтогаз Украины" подписала с российским "Газпромом" соглашение об урегулировании газовых споров. Кроме того, власти страны согласны на заключение договора между сторонами на транзит газа через Украину в течение пяти лет.
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«Нафтогазу» разрешили подписать соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru14:40

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

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Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать договоренности с «Газпромом» по газу

ТАСС11:11

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